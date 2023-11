L'Ukraine ne veut pas se faire oublier

Cela fait désormais 628 jours que la Russie a envahi l’Ukraine. Une guerre sanglante qui semble être passée depuis un mois au second plan face au conflit israélo-palestinien qui polarise toutes les attentions ou presque dans le monde. Pour ne pas tomber dans l’oubli, Volodymyr Zelensky semble mettre le paquet pour accueillir les différents dirigeants européens comme Ursula Von der Leyen dans la semaine, à l’image de sa femme, Olena Zelenska, en déplacement elle à Paris. Selon le chef d’Etat ukrainien, la situation actuelle profiterait largement à la Russie. En sens, les autorités ukrainiennes ont diffusé une vidéo impactante. Donald Trump s’est lui exprimé sur ce conflit et a affirmé que tout cela n’aurait pas eu lieu durant sa présidence, et qu’il aurait obtenu un accord de paix en 24 heures. Volodymyr Zelensky lui a répondu avec une pointe d’humour, l’invitant à venir sur place et qu’il ne lui faudrait que 24 minutes afin d’expliquer au président américain qu’il ne peut pas régler cette guerre et apporter la paix ici à cause de Vladimir Poutine.