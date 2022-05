La journaliste star d’Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh, tuée lors d’affrontements en Cisjordanie

En Israël, la journaliste Shireen Abu Akleh, a été tuée lors d’affrontements entre l’armée israélienne et des combattants palestiniens en Cisjordanie ce mercredi matin. La journaliste était une figure iconique de la télévision israélienne et l’un des visages de la chaîne Al-Jazeera depuis plus de 20 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc sans précédent dans le pays.