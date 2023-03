La légende Keanu Reeves et Chad Stahelski sont les invités événement de Quotidien

C’est LE retour d’une franchise que le monde entier adore. John Wick est de retour au cinéma pour la quatrième fois et il est peu de dire que les attentes sont énormes. Énormes parce que la franchise est devenue culte. Énormes parce que son acteur principal, Keanu Reeves, est devenu une légende. Au programme de « John Wick : Chapitre 4 », on retrouve tout ce qui a fait le succès de la franchise : les voitures, les flingues, le bourbon, le jiu-jitsu, les chiens, bref l’essentiel de la panoplie de Chad Stahelski, le réalisateur. Keanu Reeves et Chad Stahelski sont les invités événements de Quotidien.