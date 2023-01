La légitimité des “enfants de” : le débat ciné qui divise Hollywood

Le New York Magazine a réalisé une enquête sur les “Nepo Babies”, soit les enfants de célébrités qui profitent de la notoriété de leurs parents pour percer à Hollywood. Le sujet a suscité un grand débat aux Etats-Unis. Des jeunes acteurs et actrices comme Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Zoé Kravitz, fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonnet ou encore Maya Hawke, fille de Uma Thurman et Ethan Hawke explosent en ce moment à Hollywood et certains s’interrogent sur leur véritable talent. Pourtant, ce phénomène existe depuis bien longtemps puisque les grandes actrices comme Angelina Jolie, Kate Hudson et Jamie Lee Curtis étaient à l’origine des “filles de”.