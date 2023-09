La liberté de s’habiller touche-t-elle à sa fin en Chine ?

Le gouvernement chinois a proposé une nouvelle loi visant à interdire « les vêtements susceptibles d’heurter le sentiment national chinois », sans donner plus de détails. L’inquiétude demeure dans le pays car la répression vestimentaire se fait de plus en plus ressentir ces dernières semaines, alors que depuis les années 1980 régnait une certaine liberté à ce niveau. La loi doit être votée ou non le 30 septembre.