La ligne constante de LFI face aux images des attaques du 7 octobre

Dans ce Com 2027, Aymeric Caron était hier soir sur BFM TV et a dans un premier temps condamné la barbarie des massacres du Hamas suite à la diffusion du documentaire saisissant du 7 octobre dernier à l’Assemblée nationale. Et ce avant de demander à voir les images de Gaza. S’en suivra un échange houleux et un véritable dialogue de sourds sur le plateau. Sandrine Rousseau l’a joué elle « The Voice » dans l’hémicycle, immédiatement reprise par Yaël Braun-Pivet.