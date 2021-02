La liste honnête des nominés aux César 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

C’était LE grand événement qu’on attendait tous : la liste des nominations pour les César 2021. La cérémonie qui récompense le meilleur du cinéma français. Sauf que cette année, le cinéma… Bon, on a un peu oublié ce que c’était. D’ailleurs, la grosse majorité des films n’a même pas pu faire sa sortie en salles pour cause de confinement. Ou de couvre-feu. Ou de reconfinement. Ou de re-couvre-feu. Et de fermeture quasi permanente depuis mars, en fait. Comme on n’a pas vraiment pu aller au cinéma cette année, on a dressé la liste HONNÊTE de ceux qui doivent être récompensés pour leur contribution au monde culturel en 2020. Et les nommés sont : la saison 4 de « The Crown », la série « Euphoria » et le jeu « Animal Crossing » dans la catégorie meilleur film ; Azzeddine Ahmed-Chaouch dans Lupin, tous les clichés d’Emily in Paris et le jingle de « l’Alerte Coronavirus » dans la catégorie meilleur second rôle ; le dessin animé « Soul », « Snoopy » et « Les 10h d’ambiance cheminée » dans la catégorie meilleur film d’animation.