La lutte contre le harcèlement et le sexisme s’invite à la Paris Games Week

38 millions de Français jouent aux jeux-vidéo au moins une fois par mois. Parmi eux, de plus en plus de femmes. La pratique se féminise, mais pas sans difficulté. Le milieu du jeu-vidéo reste hostile aux femmes. De très nombreuses gameuses dénoncent des cas de harcèlement en ligne, des menaces de viols ou de mort. Pour en parler, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Céline d’Agostini et Clément Duché se sont rendus dans le temple du jeu-vidéo, la Paris Games Week.