Invitées - “La Maison” : Anissa Bonnefont et Ana Girardot racontent l’histoire vraie d’une écrivaine devenue prostituée

Yann Barthès reçoit Anissa Bonnefont, réalisatrice et Ana Girardot, actrice pour le film “La Maison”. Ce film retrace l’histoire vraie d’une femme qui a passé deux ans de sa vie à se prostituer dans une maison close à Berlin. L’histoire est adaptée d’un livre écrit par Emma Becker en 2019. L’écrivaine a seulement 27 ans lorsqu’elle se lance dans cette expérience qui ne devait au départ durer que quelques semaines, et qui va finalement s’étendre sur deux années. Ana Girardot incarne cette écrivaine. Il s’agit du troisième long-métrage pour Anissa Bonnefont qui a déjà réalisé le documentaire “Wonder Boy, Olivier Rousteing né sous X”, visible sur Netflix et “Nadia”, sorti en 2021. Dans “La Maison”, la réalisatrice a voulu garder une approche très réaliste de la vie de ces femmes dans les maisons closes. Pour accompagner Ana Girardot, on retrouve au casting Aure Atika, Rossy de Palma, Philippe Rebbot, Yannick Renier et Nikita Bellucci. Ce film est destiné à un public averti et sortira dans les salles françaises le 16 novembre prochain.