La majorité lance enfin sa campagne pour les européennes

A seulement 39 jours du premier tour des élections européennes, la majorité a enfin décidé de lancer sa campagne. Gabriel Attal a organisé mardi 30 avril le premier comité politique de campagne au siège du parti pour soutenir la candidate Valérie Hayer, en position défavorable dans les sondages. Mais les regards sont surtout tournés vers le potentiel débat entre le Premier ministre et Jordan Bardella, candidat du RN, alors qu’Emmanuel Macron pousserait son chef du gouvernement à monter sur le ring. Sauf que les deux hommes s’étaient déjà affrontés en 2022 avant la présidentielle et que personne n’a envie de revivre un débat aussi courtois et ennuyeux.

