La manifestation contre l’antisémitisme provoque un festival de déclarations intempestives

Ce dimanche, une grande marche contre l’antisémitisme est prévue à Paris, sous l’impulsion des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Et ce alors que les actes antisémites ont bondi en France ces dernières semaines, suite notamment à l’importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français. Une marche qui provoque au préalable de nombreux remous, de par notamment la présence confirmée des grandes figures du Rassemblement National. On assiste sur les plateaux de télévision à un véritable festival de déclarations intempestives au lieu de l’unité nationale promise. La question de l’antisémitisme de Jean-Marie Le Pen a soudain ressurgi. Apolline de Malherbe a tenté de sortir les vers du nez de Jean-Philippe Tanguy ce jeudi matin sur RMC, alors que dans le clan RN on ne dit pas que l’ancien patron du Front National était antisémite, mais que ses propos l’étaient.