Shein : les jeunes tiraillés entre écologie et petits prix

Shein, le premier site d’achat de vêtements pour les 15-24 ans en France est une marque chinoise controversée : les prix sont très bas et leurs pratiques vont à l’entrave de la cause environnementale en poussant notamment à la surconsommation. La marque est également accusée de ne pas respecter le droit des travailleurs et de recourir au travail forcé des Ouighours.