La marque Zara dans la tourmente après une campagne de publicité polémique

Marc Beaugé revient dans son Flash Mode sur la polémique entourant la marque espagnole Zara autour du conflit israélo-palestinien. La photo postée sur les réseaux sociaux du compte où l’on voit une mannequin vêtue de cuir noir, et portant sur l’épaule une sculpture en forme de corps emballée de plastique a particulièrement fait réagir. Certains y ont vu une sorte de « jeu » en résonnance avec la mort de milliers de personnes dans la bande de Gaza ces dernières semaines. De nombreuses manifestations ont eu lieu devant les magasins de la marque dans le monde entier. La marque elle déclare avoir validé ce projet en septembre dernier, soit avant le début du conflit entre Israël et le Hamas, et l’esthétique colle parfaitement à l’univers du photographe anglais Tim Walker.