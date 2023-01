La méthode radicale de Bad Bunny contre les fans irrespectueux

Le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny a jeté le téléphone d’une fan à l’eau. Tandis qu’il se promenait dans les rues de la République dominicaine, une jeune femme a tenté de prendre un selfie avec le chanteur de 28 ans sans son consentement. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Agacé par son comportement, Bad Bunny a expliqué qu’il ne regrettait absolument pas son geste. En effet, plus tard dans la journée, il a de nouveau arraché le téléphone des mains de plusieurs personnes qui l’auraient filmé sans son autorisation.