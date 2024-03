La mini Fashion Week ratée des joueurs de l’Equipe de France

On reste dans le sport dans ce Flash Mode avec la traditionnelle arrivée des joueurs de l’Equipe de France à Clairefontaine lundi dernier afin de disputer les matchs amicaux contre l’Allemagne et le Chili. L’occasion comme souvent d’assister à une mini Fashion Week et pour Marc Beaugé de dresser un Top 5 des pires looks aperçus. Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, Olivier Giroud, Randal Kolo Muani et Jules Koundé en prennent pour leur grade. Si certains sont sous contrat avec des marques de haute couture ou de fast fashion, d’autres portent ces vêtements de leur plein gré. Si certains sont particulièrement férus de mode comme Jules Koundé, les codes de vestiaire de foot semblent primordiaux également.

