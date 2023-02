La ministre de la Culture s’attaque à l’empire médiatique de Vincent Bolloré

Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, invitée sur France Inter ce jeudi 9 février, s’est dite inquiète des "atteintes à la liberté d'expression et de création" de Vincent Bolloré. Elle a cité plusieurs exemples survenus récemment au sein des médias que possède Vincent Bolloré, notamment Canal+, Europe 1, CNews et C8. Lors de cette interview, la ministre a renouvelé sa recommandation à l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, de vérifier si les chaînes détenues par l’homme d’affaires ont bien respecté leurs obligations au moment de décider de la reconduction ou non de leurs autorisations de diffusion. Le groupe Canal+ s’est dit choqué et a dénoncé l’intervention de la ministre de la Culture.