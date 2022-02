En savoir plus sur Arielle Dombasle

Notre Mondaine Clémence Majani s'est invitée au Café de Flore pour la soirée de la revue "La règle du jeu", organisée par son directeur Bernard-Henri Levy. On y retrouve la crème de la crème : Ségolène Royal, Brigitte Macron, mais aussi Manuel Valls et Benjamin Griveaux qui ne veulent pas dire un mot… Sans oublier la seule et unique Arielle Dombasle.