La nomination de Gabriel Attal fout un sacré coup de vieux aux plus de 34 ans

Pour ce début d’émission en ce mardi, Yann Barthès revient à sa façon sur la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Une nomination qui semble avoir mis un sacré « coup de vieux » aux personnes âgées de plus de 34 ans, l’âge actuel de l’ancien ministre de la Santé. L’époque des Peugeot 205, où l’on collectionnait les pin’s, et durant laquelle on écoutait ses tubes préférés sur des walkman.