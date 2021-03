La nouvelle santé politique de Florian Philippot passe par Youtube

Après sa grosse claque aux élections européennes, Florian Philippot a décidé de profiter de l’épidémie pour se refaire une santé politique et médiatique. Depuis quelques mois, il est devenu le grand défenseur des complotistes, à coups de discours toujours plus radicaux, qu’il partage chaque jour sur Youtube, où il est devenu la troisième personnalité politique française la plus suivie. On en parle avec Paul Larrouturou.