La nouvelle version de la méthode Attal

Dans son fait du jour de ce jeudi, Gabriel Attal revient sur le déplacement de Gabriel Attal dans la Marne auprès d’agriculteurs. En arrivant chez ce couple d’éleveurs, le Premier ministre a détonné avec sa paire de bottes parfaitement assortie à son costume du jour. « La botte qui se joue de la pluie et des obstacles » selon la marque française, made in China. L’occasion une nouvelle fois de décrypter la méthode Attal : « action, on fait vite, on déclenche, on simplifie », mais également cash cette fois-ci avec un « on se tape des trucs débiles » qu’on rajoute sur notre liste.

En savoir plus sur Yann Barthes