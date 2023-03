La NUPES peut-elle survivre à la réforme des retraites ?

La réforme des retraites a fait son entrée au Sénat ce mardi où l’ambiance est – sans grande difficulté – plus calme qu’à l’Assemblée nationale. Assemblée où les débats ont fait éclater au grand jour les divisions de la NUPES. Socialistes, communistes et écologistes sont en total désaccord avec le comportement de certains Insoumis, entre insultes aux ministres et obstruction parlementaire. Pour calmer le jeu, on peut toujours compter sur le père de l’alliance, Jean-Luc Mélenchon. Ou pas.