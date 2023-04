La NUPES x réforme des retraites : chronique d’un rendez-vous raté

La NUPES espérait sortir grandie de la contestation contre la réforme des retraites. La coalition de gauche voulait être la gagnante de cet épisode. C’est raté. Après plus de trois mois de contestation, les vainqueurs sont nets : Marine Le Pen et Laurent Berger. L’une gagne des points dans les sondages, l’autre des adhérents et une popularité en hausse.