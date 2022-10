La Palme de la voiture 100% clichés sexistes revient à Peugeot

On est dans les années 1990, les constructeurs automobiles commencent tout juste à voir les femmes comme des clientes potentielles et pour les convaincre, on dégaine des véhicules 100% clichés vendus par des pubs 100% clichés. En la matière, Peugeot remporte la Palme d’or.