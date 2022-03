La pelle de Jean Lassalle à la plus belle vache du Salon de l’agriculture

Les candidats à la Présidentielle sont allés se frotter à Neige. On ne parle pas de montagne, mais bien de l’évènement politique français, à moins de deux mois de l’élection : le Salon de l’agriculture. La star de ces dix derniers jours est donc Neige, la vache égérie du salon. Pour immortaliser leur présence à cet évènement, les prétendants à l’Élysée ont tous le même rituel, celui de caresser Neige et de lui glisser un petit mot. Yannick Jadot, Valérie Pécresse et bien sûr Jean Lassalle… qui a fait du Jean Lassalle.