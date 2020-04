En savoir plus sur Yann Barthes

En général, ça arrive tous les deux mois : Robert Ménard fait une petite crise médiatique, on le voit partout et puis c’est terminé. Là, confinement oblige, ça a pris des proportions un peu imprévues. Parce que le maire de Béziers a décidé de retirer les bancs de sa ville pour faire respecter le confinement. Et il a tenu à ce que tout le monde le sache. En long, en large et en travers.