La photo d’Emmanuel Macron en boxeur gravée dans le marbre

Dans ce fait du jour en ce jeudi, direction Bruxelles avec Yann Barthès où se tenait ce matin le premier Sommet sur l’Energie nucléaire. Et ce en présence d’Emmanuel Macron, qui s’était évidemment rhabillé pour l’occasion après sa fameuse séance de boxe qui a déchaîné les réactions. Mais pour Yann Barthès et l’équipe de Quotidien, impossible d’oublier cette photo au moment où le chef d’Etat monte sur scène pour évoquer ce sujet important. Sur les plateaux, on n’a jamais vu autant de licenciés en boxe se prêter à une analyse détaillée de sa technique.

En savoir plus sur Yann Barthes