La Playlist de Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi

La plus belle chanson de tous les temps, la chanson pour danser (ivre mort), celle pour une nuit d’amour et la chanson plaisir coupable, c’est la playlist de nos invités : Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Oulaya Amamra et Jean-Pascal Zadi.