La playlist de Jérôme Commandeur, Leatitia Dosch, Pascale Arbillot et Gérard Darmon

La plus belle chanson de tous les temps, la chanson pour danser (ivre mort), et la chanson plaisir coupable, c’est la playlist de nos invités : Jérôme Commandeur, Leatitia Dosch, Pascale Arbillot et Gérard Darmon.