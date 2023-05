La playlist du casting d’Hawaii

Interview exceptionnelle dans Quotidien ce lundi 8 mai avec non pas trois, non pas quatre, mais pas cinq, ni six, ni même sept invités, mais bien huit invités. Yann Barthès reçoit, et pas forcément dans cet ordre, Bénérice Béjo, Pierre Deladonchamps, Eye Haïdara, William Lebghil, Manu Payet, Elodie Bouchez, Thomas Scimeca et Emilie Caen. Ils sont tous à l’affiche de « Hawaii », une comédie tropicale qui nous rappelle que « L’amitié et la vérité, ça ne va pas ensemble ».