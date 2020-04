En savoir plus sur Yann Barthes

Pendant le confinement, on essaie de vous donner de quoi vous occuper : des idées films et séries, livres et jeux de société. Tous les soirs, depuis chez elles, des personnalités nous font leur playlist de confinement. Ce soir, c’est un peu particulier puisqu’on ne va pas chez des gens, mais sur un autre plateau de télé : celui de C à Vous. On retrouve Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen et Maxime Switek.