La polémique du manque d’aide française enfle après le séisme au Maroc

Depuis 48 heures et le dramatique séisme qui a touché le Maroc, la question de l’aide française est au centre des sujets. Alors que les relations entre la France et le Maroc semblent particulièrement tendues, certaines ONG se sont retrouvées bloquées à l’aéroport au moment de vouloir rejoindre les terres marocaines, et la polémique a sans surprise pris de l’ampleur. Si le gouvernement a semblé tout faire pour étouffer au plus vite la polémique, les réactions ont été diverses selon les partis politiques.