La polémique enfle autour du déplacement d’Anne Hidalgo à Tahiti

Le 15 octobre dernier, Anne Hidalgo, accompagnée de trois collaborateurs, s’envole à l’autre bout du monde direction La Nouvelle Calédonie afin d’y rencontrer différentes autorités de l’île. La maire de Paris se rend ensuite à Papeete, en Polynésie française, afin d’y visiter le 21 octobre dernier les infrastructures réservées aux épreuves de surf dans le cadre des Jeux Olympique 2024. Mais la contestation autour de l’installation d’une tour en aluminium, qui serait néfaste pour le lagon local, bouleverse tout. C’est son adjoint en charge du sport et des Jeux Olympiques, Pierre Rabadan, qui s’y rendra finalement le lendemain. Pendant ce temps-là, Anne Hidalgo rejoint l’île voisine de Raiatea afin d’y retrouver sa fille et de passer du temps avec elle. Elle est rapidement pointée du doigt suite à des dépenses pour l’ensemble de la délégation s’élevant à 60 000 euros, et ce notamment par le groupe de droite d’opposition Changer Paris expliquant qu’il s’agissait « d’un déplacement personnel que les Parisiens n’ont pas à payer ».