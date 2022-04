La politique est-elle le meilleur antidote à la pornographie ?

La politique joue un rôle psychologique dans notre sexualité. La preuve, les électeurs d’extrême gauche et d’extrême droite sont plus adeptes de certaines pratiques que les électeurs modérés. En cette période électorale, elle joue aussi un rôle sur notre consommation de pornographie. Une situation qui n’est pas propre à la France et que l'on retrouvait déjà aux États-Unis lors de la dernière élection présidentielle.