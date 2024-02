La Première dame sud-coréenne au coeur d’un scandale de corruption

Direction dans ce Flash Mode la Corée du Sud où la Première dame est au cœur d’une vive polémique. La femme du président Yoon Suk-yeol, Kim Keon-hee, véritable personnalité publique, médiatique et politique est tombé dans le piège d’un journal coréen voulant démontrer qu’elle pouvait être corruptible et malhonnête. Un faux émissaire lui demande des faveurs en caméra cachée contre un sac de la marque Dior. Un véritable cadeau empoisonné qui renvoi le pays au spectre de la corruption qui a marqué le pays ces dernières années. Et ce à deux mois des élections législatives.

