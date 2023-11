La présence du Rassemblement National au sein de la marche contre l’antisémitisme provoque des remous

La présence du Rassemblement National a été largement commentée en France et à l’étranger. Une marche qui restera en ce sens pour de nombreux analystes, historique pour le Rassemblement National. Alors que plusieurs anciens Premiers ministres et présidents de la République étaient en tête de cortège, le carré du Rassemblement National se trouvait lui en queue de peloton. Et malgré les critiques lancées notamment par l’extrême-gauche, Marine Le Pen a elle balayé toutes les critiques.