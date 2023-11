La promenade de santé d'Emmanuel Macron en Suisse

Retour de nouveau ce soir sur la visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Suisse. Une visite qui a débuté par un accueil du président de la Confédération de Suisse, Alain Berset, et de sa femme Murielle. Et pour dynamiser un peu les choses, nous avons choisi d’ajouter en fond une musique militaire. La ponctualité a elle été mise à rude épreuve dans les locaux de l’université de Lausanne, au sein du Canton de Vaud, où une rencontre était organisée entre Emmanuel Macron et des étudiants. A l’extérieur, 200 manifestants bloquaient l’entrée de l’établissement au chef d’Etat français, manifestant contre la position française mais également suisse au Proche-Orient. Finalement, tout s’est déroulé comme prévu, et s’est prolongé autour d’un dîner d’Etat.