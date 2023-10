La question centrale et stratégique du sort des otages à Gaza

Depuis samedi, près de 200 otages sont retenus à Gaza. Un avantage de taille pour le Hamas et une situation totalement inédite pour Israël, peu habitué à se trouver dans cette position. Une dizaine de Français, dont un enfant âgé de 12 ans sont retenus par l’organisation terroriste, et l’Etat hébreu semble se retrouver dos au mur face à ce sujet extrêmement sensible. Mais comme l’a annoncé le porte-parole de Tsahal, l’armée israélienne, Israël compte coûte que coûte attaquer Gaza peu importe les risques. Pendant ce temps, le Hamas publie des vidéos de menaces glaçantes et la télévision israélienne diffuse elle de nombreux témoignages de familles endeuillées.