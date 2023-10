La recette de la psychose de l’automne

Yann Barthès nous donne les ingrédients nécessaires à la réussite de la psychose de l’automne. Un ton inquiétant, une voix terrifiante, et une musique angoissante, ces trois éléments semblent particulièrement efficaces pour faire grandir la psychose autour des punaises de lit. Et on semblerait mieux les connaître : ces bêtes de formes ovales ne volent pas, ne sautent pas, ont une spermathèque, une appétence particulière pour le sexe, et peuvent rester deux ans sans consommer de sang.