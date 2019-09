Le problème avec les réunions de travail, c’est qu’au-delà de 6 personnes, elles ne servent plus à rien. Tout le monde croit que c’est l’autre qui va parler et au final personne ne dit rien, personne ne note rien et c’est toujours remis à plus tard. Ben voilà, c’est ce qu’a fait le gouvernement d’Edouard Philippe ce mercredi matin pour sa réunion de rentrée.