La revue de presse (confinée) d’Alison Wheeler : le scoop Mazarine-19, Clara Morgane aka Jeanne d'Arc et le drame des Marseillais

En savoir plus sur Yann Barthes

Aujourd’hui dans sa revue de presse, Alison Wheeler revient sur la grosse info people qu’il ne fallait pas manquer : les images exclusives du… Covid-19. C’est signé Paris Match et ça vaut toutes les couv’ de Lara Fabian du monde. Puisqu’on est confinés, on s’est tous posé cette question, mais Alison Wheeler a la réponse : faut-il, oui ou non, se doucher tous les jours ? Dans Telestar, le courrier de la semaine était un gros coup de gueule contre Clara Morgane aka la Jeanne d’Arc des temps modernes et le drame est arrivé, sans crier gare : les Marseillais sont déprogrammés le vendredi.