La revue de presse d’Alison Wheeler : la fin du soutif, la Vitaa de l’empire du milieu et les slips FFP2

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine la presse française nous a encore régalés de ses pépites, comme ce papier passionnant de Elle sur la fin des soutien-gorge après deux mois de confinement à les éviter ou ce papier de 20 minutes sur cette Chinoise qui a fait livrer 1 tonne d’oignons à son ex. On apprend également dans TéléPoche que les acteurs des Mystères de l’amour ne pourront plus s’embrasser et dans Voici, on relativise sur la gravité de la situation.