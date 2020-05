En savoir plus sur Yann Barthes

Confinée ou pas, déconfinée ou pas, Alison Wheeler continue à éplucher la presse française qui, on le sait, regorge de petites pépites. Comme la « passion secrète » de Jean-Michel Blanquer, la parfaite Julie qui n’a pas pris un gramme pendant le confinement, le petit Quentin qui sent pas hyper bon de la bouche et le cri d’alerte de Kim Glow.