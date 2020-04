La revue de presse d’Alison Wheeler : l’amour plus fort que les postillons, le harem du roi de Thaïlande et la bougie Saint Raoult

En savoir plus sur Yann Barthes

Cette semaine dans la revue de presse d'Alison Wheeler : de l'amour, du vrai avec l'histoire de Nick et Marion, les Roméo et Juliette à l'époque des postillons. Mais aussi la très belle attitude du roi de Thaïlande, au plus proche de son peuple pendant la crise du Coronavirus, le catch considéré comme "service essentiel" en Floride et la bougie de l'espoir : la bougie du Saint Raoult.