La Russie est-elle en train de perdre la guerre de l’information ?

Depuis l’invasion de l’Ukraine, le pouvoir russe – via la télévision d’État – cache la réalité des affrontements à la population. Si elle rend aveugle les Russes aux opérations en Ukraine, la Russie ne peut pas les cacher au reste du monde. Faute de fournir des images de leurs combats, les médias du monde entier et les réseaux sociaux sont inondés d’images ukrainiennes qui deviennent rapidement virales. Cette victoire des images ukrainiennes, c’est avant tout celle du président Volodymyr Zelensky. Ancien acteur et humoriste devenu président, Zelensky s’est imposé comme chef de guerre et abonde les réseaux sociaux de ses vidéos en selfies et de ses discours qui savent parler au cœur des citoyens.