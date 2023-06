La Russie lance un mandat d’arrêt contre un sénateur américain pour ses propos lors d’une visite à Kiev

En Russie, une vidéo mise en ligne par la présidence ukrainienne est sous le feu des critiques. On y voit le sénateur républicain américain Lindsey Graham dire que “les Russes sont en train de mourir”, juste avant d’affirmer que c’est “la meilleure dépense jamais faite par les Etats-Unis". Sauf que la vidéo est un montage et que la dernière phrase est sortie de son contexte. La propagande du Kremlin a instrumentalisé cette vidéo et le ministère de l’Intérieur a déposé un mandat d’arrêt contre le sénateur. Sur Twitter, Lindsey Graham jubile après avoir multiplié les déclarations contre Vladimir Poutine ces dernières semaines.