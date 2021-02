En savoir plus sur Yann Barthes

A partir de ce jeudi soir, soyez-y préparés : on ne va parler QUE de la Saint-Valentin jusqu’à dimanche. Et qui dit Saint-Valentin dit forcément clichés, romantisme dégoulinant et phrases toutes faites dans les JT. Mention spéciale à ce journaliste de France 2 qui décroche la palme de la transition la plus hasardeuse de l’histoire du journalisme.