La santé mentale de Javier Milei interroge en Argentine

En Argentine, le candidat libertaire d’extrême-droite, Javier Milei fait face au ministre de l’Economie actuelle du pays, Sergio Massa, dans la course à la tête de l’Etat. Depuis plusieurs semaines, Javier Milei met en scène son côté particulièrement fantasque et provocateur à la télévision ou dans des meetings. Ces derniers jours, les médias argentins s’interrogent sur la santé mentale du candidat à la présidentielle, et son équilibre émotionnel, alors qu’il se retrouve souvent à la limite de la violence. L’actuel député argentin a encore fait parler de lui lors d’une interview, demandant à ce que des supposés chuchotements derrière la caméra cessent. Les psychologues se succèdent sur les plateaux de télévision afin de tenter de dresser le portrait de l’ancien économiste. Certains sondages le donnent malgré tout toujours gagnant, et même ses alliés politiques commencent à s’inquiéter de la situation entourant celui qui communique avec son chien décédé par l’intermédiaire d’un medium. Autre fait étonnant, les fans de Taylor Swift, qui se nomment les « Swifties » appellent massivement à ne pas voter pour Javier Milei, alors que la star de la pop était de passage sur scène en Argentine.