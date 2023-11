La scène ballroom fait étalage de ses meilleurs danseurs pour Halloween

La scène ballroom faisait étalage de ses meilleurs danseurs et danseuses de voguing pour célébrer Halloween à la Gaîté Lyrique. Un concours à travers lequel danse, voguing, stylisme et surtout créativité étaient de mise, le tout dans une ambiance survoltée. L'occasion aussi pour certaines minorités et personnes opprimées de s'exprimer librement le temps d'une soirée.