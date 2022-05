La semaine de Clément Viktorovitch – Discours d’investiture d’Emmanuel Macron : une masterclass du vide

Tous les vendredis, Clément Viktorovitch fait le point sur les mots et les discours politiques marquants de l’actualité. Il revient ce soir sur LE grand moment rhétorique de la semaine : l’investiture d’Emmanuel Macron. Dans son premier discours officiel, le président réélu a défini le cap de son nouveau quinquennat dans ce qui a eu, souvent, des airs de déjà-vu. Pour son grand retour médiatique post-défaite, Marine Le Pen était invitée du JT de TF1. L’interview n’aura duré que cinq minutes, mais il n’en fallait pas plus pour décrypter la nouvelle stratégie de la candidate du RN : délaisser le fond des arguments et se donner à fond pour renvoyer une image positive d’elle-même. Normal, puisque c’est au fond la seule arme qui lui reste.