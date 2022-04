La semaine de Clément Viktorovitch - McKinsey : Emmanuel Macron ou l’art d’occulter un fait embarrassant

La dénégation, l’interprétation et la relativisation. Il s’agit des trois étapes de défense d’Emmanuel Macron pour se défendre des accusations auxquelles il fait face dans l’affaire du cabinet McKinsey. Les accusations sont multiples : optimisation fiscale du côté du cabinet américain et favoritisme de la part du gouvernement français. Comme nous l’apprend Clément Viktorovitch, la défense du président de la République n’est pas très efficace. Et il n’est pas le seul politique à se défendre de cette manière… Nicolas Dupont-Aignan est allé se plaindre sur le plateau d’une émission radio. Puis, encore une fois, il a rétropédalé deux jours après. Si nous sommes habitués à ces fausses polémiques, cela questionne les règles de l’élection présidentielle. Jean Lassalle est en forme. Mais parfois, on sent qu’il n’est pas tout à fait de la même génération que nous. D’ailleurs, si on remonte de presque 60 ans en arrière… Il n’y a pas un petit côté Jean Lassalle chez Charles de Gaulle ? À moins que ce ne soit l’inverse.